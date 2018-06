Sportfest und Feuer

"Feiern und Fußball spielen & schauen" - unter diesem Motto steht am Wochenende das Treiben auf dem Sportgelände des TSV Wirsberg . Von Freitag bis Sonntag steigt dort das Sportfest. Zum Auftakt treffen am Freitag um 18.30 Uhr die Altligateams des TSV Wirsberg/SV Cottenau und des FC Kupferberg aufeinander, am Samstag findet ab 13 Uhr ein Gauditurnier statt, am Sonntag stehen dann drei weitere Fußballspiele auf dem Programm. Am Samstagabend findet ab 18 Uhr zudem die traditionelle Johannisfeier statt. Das WM-Spiel zwischen Deutschland und Schweden können die Besucher auf einer Großleinwand im TSV-Sportheim verfolgen. Umfangreich ist außerdem das Rahmenprogramm zu den Feierlichkeiten. red