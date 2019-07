Sportfest mit FGM-Cup in Steinberg

Vom Donnerstag, 11. bis Sonntag, 14. Juli, hält der TSV Steinberg sein alljährliches Sportfest auf dem Sportgelände mit einem abwechslungsreichen Programm ab. Den Mittelpunkt des sportlichen Geschehens bildet die Austragung des FGM-Cups 2019.

Das Sportfest beginnt am Donnerstag um 18.30 Uhr mit dem Spiel der SG Steinberg/Gifting II gegen die SG Neufang II/Birnbaum. Am Freitagabend spielen die "Altherren" des TSV Steinberg gegen den FC Lichtenfels (18.15 Uhr).

Im Fokus des Samstags stehen die Platzierungsspiele des FGM-Cups, wenn um 15 Uhr der TSV Steinberg und der FC Unter-Oberrodach sowie um 17 Uhr der SV Gifting und der TSV Wilhelmsthal gegeneinander antreten. Beim anschließenden Unterhaltungsabend spielt der Musikverein Steinberg auf.

Am Sonntag findet um 14 Uhr das Spiel um Platz 3 statt, bevor um 16 Uhr das Finale angepfiffen wird. Im Anschluss erfolgt die Siegerehrung.

Am Samstag- und Sonntagnachmittag gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen in der TSV-Halle; am Samstaggibt es zusätzlich Schaschlik von den Bayern Fans Steinberg. hs