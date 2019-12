Sportfest für Senioren

Auf die aktuell laufende Ausschreibung für die Teilnahme am Bundesseniorensportfest 2020, das im März für fünf Tage in Zinnowitz (Usedom) ausgetragen wird, macht der Stadtverband für Sport Bamberg aufmerksam. Interessenten können sich noch bis 13. Januar 2020 anmelden. Bei der Anmeldung gibt es jedoch einiges zu beachten, wie Wolfgang Reichmann, Erster Vorsitzender des Stadtverbandes für Sport Bamberg, mitteilt. Der Meldebogen ist vom Verein an den zuständigen Landes- oder Fachverband zu senden. Dieser wiederum bestätigt die Mitgliedschaft des Vereins und gibt die Meldung an den Deutschen Behinderten-Sportverband, denn dieser richtet das Sportfest aus. "Jeder, der sich für das Sportfest interessiert, ist gut beraten, wenn er sich schon jetzt die sehr umfangreichen Informationen einholt." Zu finden sind diese online auf der Seite des Deutschen Behinderten-Sportverbandes.

Der Stadtverband für Sport in Bamberg e.V. versteht sich als starker Ansprechpartner für die Vereine rund um den Sport in Bamberg. Zusammen mit den Vereinen begleitet er die Vereinsmeisterschaften und ehrt die Stadtmeister. red