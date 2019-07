Sportfest der Gehörlosen

Der GSV Bamberg veranstaltet am Samstag zum zweiten Mal nach 2001 das bayerische Gehörlosen-Sportfest. Es werden über 250 hörgeschädigte Aktive aus ganz Bayern in zehn Sportarten an vier Sportstätten in Bamberg und Umgebung antreten. Das Sportfest beginnt um 8 Uhr mit der Eröffnungsfeier im Gehörlosen-Zentrum am Babenbergerring.

In der Motorsport-Arena in Marktzeuln kämpfen 20 Teilnehmer im Go-Kart um die bayerische Meisterschaft. Der MTV Bamberg ist Standort für die Wettkämpfe im Tennis, Faustball und Beachvolleyball. Im Bowlinghaus Bamberg werden die Bowling- und Dartwettkämpfe durchgeführt. Im Klemens-Fink-Zentrum der Gehörlosen schließlich werden die Meisterschaften im Sportschießen, Schach, Kegeln und Fußball ausgetragen.

Ferner kommt es beim 15. Gehörlosen-Sportfest in Bamberg zu einer Premiere. Erstmals spielen fünf Mannschaften des gehörlosen Fußballnachwuchses der U15 auf Kleinfeld den Titel aus. Ab 9.30 Uhr spielen die Nachwuchsteams von GBF München, GSV Augsburg, GSC Nürnberg, GSV Straubing und GSV Würzburg um die Meisterschaft. Neben den vielen sportlichen Aktivitäten wird von 12.30 bis gegen 15.30 Uhr ein Kinderprogramm im Klemens-Fink Zentrum angeboten. Außerdem gibt es die Möglichkeit, beim Sommerbiathlon mitzumachen. Es werden 300 Meter in Runden gelaufen und mit Lasergeräten am Schießstand geschossen. Der sportliche Höhepunkt des Tages wird das Finale um den bayerischen Pokal im Herrenfußball um 15.30 Uhr sein. Hier tritt der Titelverteidiger GSV Augsburg gegen die GBF München an. red