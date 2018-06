Sportfest bei der DJK

sek



Am Wochenende vom 30. Juni bis 2. Juli feiert die DJK Frankenbrunn ihr Sportfest. Am Samstag ist der Start mit der U9, um 16 Uhr spielt die DJK Kleinbardorf gegen die SG Frankenbrunn, um 19 Uhr steht das Spiel der Damen aus Thulba/Schönderling gegen Albertshausen/Nüdlingen an. Am Sonntag beginnt das Programm um 11 Uhr mit einem U17-Juniorinnen-Spiel. Ein Höhepunkt ist das Spiel Bezirksligist FC Thulba gegen den Landesligisten TSV Lengfeld um 15 Uhr. Anschließend ist eine Stunde Zumba mit Vanessa angesagt. Am Montag gibt es ab 17 Uhr Kesselfleisch. Sportlich umrahmt wird der Abend von einem Spiel der neu gegründeten Mannschaft des TSV Wolfsmünster gegen die Reserve von Thulba.