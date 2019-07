Sportfest bei den "Wölfen"

Das traditionelle Sportfest beim SV Wolfers-/Neuengrün steigt ab Freitag. Um 17 Uhr beginnen die Kicker der E-Jugend, ehe die erste Mannschaften des SV Wolfers-/Neuengrün und des SV Steinwiesen ihre Kräfte messen. Am Samstag beginnen die Fußballspiele bereits um 12.30 Uhr (D-Jugend), ehe ab 14 Uhr die C-Jugendlichen und ab 15.30 Uhr die A-Jugendlichen ran dürfen. Ein Altligaturnier ab 17.30 Uhr beendet den zweiten Tag.

Am Sonntag kommt es am Vormittag zu zwei Nachwuchsspielen der G-Jugend (10.30 Uhr) und F-Jugend (11 Uhr), ehe drei Männerduelle das SV-Sportfest abschließen. Ab 13.15 Uhr kicken die SG Nordhalben und die SG Meierhof gegeneinander, danach kommt es zum interessanten Vergleich zwischen dem FC Wallenfels und FC Höllental (15.15 Uhr), ehe schließlich um 17.15 Uhr die letzte Partie zwischen dem gastgebenden Team und dem TSV Steinberg angepfiffen wird. An die Bevölkerung aus nah und fern sowie alle Sportfreunde ergeht Einladung. red