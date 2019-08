Sportauspuff war nicht eingetragen

Am Mittwoch, kurz vor Mitternacht, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Kissingen im Bereich Ostring/Münnerstädter Straße den Audi eines jungen Fahrers. Dabei wurde festgestellt, dass am Fahrzeug ein Sportauspuff und ein anderer Luftfilter verbaut waren. Der junge Mann gab zu, dass er den Sportluftfilter nicht in den Fahrzeugpapieren hat eintragen lassen. Ihm wurde die Weiterfahrt nur noch bis zur Wohnanschrift gestattet. Er erhielt ein Verwarnungsgeld und ihm wurde eine Frist zur Eintragung des besonderen Luftfilters in den Papieren gesetzt. Durch die technischen Veränderungen am Fahrzeug war dieses deutlicher lauter als normale Personenkraftwagen. pol