Sportangebote für alle Altersklassen

Die Volkshochschule bietet im September zwei Kurse an: "Fit durch Sport im Alter" startet am Mittwoch, 26. September, um 10 Uhr und "Pilates" am Donnerstag, 27. September um 18 Uhr. Beide Kurse finden in der in der Grundschule statt. Anmeldung ist telefonisch unter der Nummer 09261/60600 oder per Internet (www.vhs-kronach.de) möglich. red