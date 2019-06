Am Donnerstag, 27. Juni, sowie am 4., 11., 18. und 25. Juli, jeweils von 16.30 bis 18 Uhr, findet auf dem städtischen Sportplatz in Höchstadt (Eingang Kellerberg) die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens statt. Für Schwimmen erfolgt dies am Samstag, 6., 13. und 20. Juli, von 9 bis 10 Uhr im Freibad. Walking nach Absprache mit Gerlinde Bethke, Telefon 09193/8869. red