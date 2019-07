Sportabzeichen: Grundschule wurde Dritter in Oberfranken

Jedes Jahr veranstaltet der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) einen Sportabzeichen-Schulwettbewerb für alle Grundschulen in Bayern. Alle Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 4 sind teilnahmeberechtigt. In diesem Jahr nun konnte die Grundschule Steinwiesen oberfrankenweit den dritten Platz in der Kategorie B (Schulen über 100 Schüler) erringen und steht als einzige Grundschule im Landkreis Kronach auf einem "Treppchenplatz". Die Übergabe des mit 100 Euro dotierten Preises erfolgte kürzlich in Mainleus im Kreis Kulmbach.

Alle Kinder der Grundschulklassen eins bis vier hatten in Steinwiesen mit Begeisterung beim Sportabzeichenwettbewerb mitgemacht, das sind immerhin über 100 Schüler. Der Großteil von ihnen hat das Sportabzeichen auch geschafft, worauf sie stolz sein können.

Vier Disziplingruppen

In vier Disziplingruppen mussten gute Ergebnisse erzielt werden. Diese waren Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Den verschiedenen Disziplingruppen sind unterschiedliche sportliche Aktivitäten zugeordnet. Die Schulen wählen jeweils diejenigen aus, in denen sie antreten wollen.

Die Jungen und Mädchen der Grundschule Steinwiesen freuen sich schon heute darauf, im nächsten Jahr wieder beim Sportabzeichenwettbewerb antreten zu können. sd