Sportabzeichen bei der TSH

Bei der Turnerschaft Herzogenaurach steht die Sportabzeichenübergabe an am Samstag, 23. März, ab 14 Uhr in der TS-Gaststätte. Im letzten Jahr wurden 92 Sportabzeichenprüfungen bei der TSH abgelegt. Auch Bürgermeister Hacker wird wieder erwartet. Hauptversammlung mit Wahlen ist bei der TSH am 27. März um 19 Uhr in der TS-Gaststätte. red