Sport und Spaß beim Turbine-Hallencup für einen sozialen Zweck

Es ist eine Veranstaltung, wie sie in dieser Form nicht alltäglich ist: Junge Leute engagieren sich für einen sozialen Zweck. Weit über 45 000 Euro sind bei den fünf vorausgegangenen Veranstaltungen bisher zusammengekommen. Am 11. Januar findet nun der sechste Turbine-Hallencup für Hobbymannschaften in der Michelauer Mainfeldhalle statt. Der Reinerlös kommt in diesem Jahr dem Verein für sozialpädagogische Jugendbetreuung e.V. zugute.

Christoph Kolb ist Schirmherr

Die Schirmherrschaft für die Veranstaltung hat der frischgebackene Vorsitzende des FC Schwürbitz, Christoph Kolb, übernommen. In diesem Jahr gehen wieder 20 Mannschaften an den Start. Es ist also zu erwarten, dass es eine sportlich und gesellschaftlich interessante Veranstaltung wird. Dass dabei Freundschaft und Gaudi das Klima bestimmen, geht schon aus den Namen der beteiligten Teams hervor. Mit dabei sind beispielsweise die Klebrigen Banditen, der 1. FC Schnell Müd, die Rasselbande, aber auch so turniererfahrene Teams wie die Cosmos Korches, der SC Hütte oder Sancho Pancho.

Turnierbeginn ist um 8.30 Uhr. In vier Gruppen werden die Teilnehmer fürs Viertelfinale (Beginn 15.40 Uhr) ermittelt. Das Halbfinale läuft ab 16.40 Uhr, das kleine Finale ab 17.40 Uhr, und das Endspiel zur Ermittlung des Turniersiegers beginnt um 17.55 Uhr. Die Siegerehrung ist für 18.10 Uhr vorgesehen.

Aufgelockert werden die Fußballspiele durch den Verein für Sozialpädagogische Jugendbetreuung e.V., der sich um 12.30 Uhr vorstellt. Um 15.10 Uhr startet ein Einlagespiel der Altliga vom 1. FC Schwürbitz gegen die Werkstätten Sankt Joseph. Um 17.10 Uhr erfreuen die Fever Bambis des Michelauer Turnvereins mit einer Tanzeinlage. Im Anschluss an das Turnier trifft man sich im Vereinsheim des FC Schwürbitz, wo DJ Wichwahn für Stimmung sorgen wird. Zahlreiche Firmen und Einzelpersonen, aber auch die teilnehmenden Teams unterstützen die Jungs der Turbine mit Spenden. Dafür gibt es auch eine Quittung. Spenden kann man auf folgendes Konto: THC FV Turbine Michelau IBAN: DE07 7835 0000 0040 6676 77VZ unter Angabe des Spendernamens und der Anschrift.