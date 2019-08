Sport und Nachhaltigkeit im Angebot der SG Rödental

Mit einem neuen Angebot möchte die SG Rödental ein Zeichen setzen und nachhaltige Ideen in Sport und Umwelt umsetzen. Einer Pressemitteilung zufolge gibt es vom 19. bis 20. Oktober ein Wochenende der Nachhaltigkeit. Für diese Veranstaltung hat das Team um Abteilungsleiterin Carola Fricke ein Angebot erstellt, bei dem man mit reichlich Tipps den Alltag nachhaltiger und ressourcenschonender gestalten kann. Bei einem Do-it-yourself-Programm und Upcycling-Angeboten zum Thema "nachhaltig leben" können zum Beispiel Bienenwachstücher, der "Sauberkasten" und Reinigungspads hergestellt werden. Sportlich geht es zu beim "Plogging" (Joggen und Müll sammeln in Einem) sowie mit entspannenden Anwendungen wie "Gesichts-Yoga" und "Übungen, die sitzen". Ideen für vegane Snacks und viele neue Rezepte runden die zwei Tage ab. Start ist am Samstag, 19. Oktober, um 10.30 Uhr. Die Veranstaltung läuft dann bis Sonntag, 20. Oktober, circa 15 Uhr, im SG-Jugendheim in Weißenbrunn vorm Wald in Rödental.

Nähere Informationen gibt es ab sofort bei Carola Fricke unter der E-Mail-Adresse carola.fricke@sgroedental.de oder unter der Telefonnummer 09563/4619. Dort kann man sich auch anmelden. red