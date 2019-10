Der TV/DJK Hammelburg bietet ab Samstag, 5. Oktober, von 14.30 bis 17 Uhr, einen Kurs für Mädels und Jungs von sechs bis elf Jahren an. Treffpunkt ist acht Mal im Vereinsheim. Jeden Samstag gibt es ein anderes Programm, mal lockt eine Schnitzeljagd, mal wird eine Sportolympiade ausgetragen, oder es geht an die Kletterwand. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich per Mail an tvdjk@online.de oder unter Tel.: 09732/6180. sek