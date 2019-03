Sport nach Krebserkrankung

Sport nach einer Krebserkrankung kann hilfreich sein, um eine Krise zu überwinden und den Blick nach vorne zu richten. Eine Rehasport-Gruppe startet die Volkshochschule Zeil mit Unterstützung der Bayerischen Krebsgesellschaft am Donnerstag, 4. April, 17 bis 18 Uhr im "Mainfitness" Zeil. Wie geht es weiter mit sich selbst, Familie, Beruf? Ein versehrter Körper nach Operationen kann zudem eine Hemmschwelle sein für die erneute Aufnahme sozialer Kontakte, Teilnahme in der Öffentlichkeit und auch am Sport. Doch gerade die Bewegung in der Gruppe, der Kontakt zu Betroffenen kann helfen, eine neue Lebensperspektive zu finden und auch ein neues, positives Körpergefühl. Für Informationen steht Übungsleiterin Sonja Förtsch, Telefon 09522/708051, bereit. Teilnahme ohne ärztliche Verordnung ist als Selbstzahler möglich. red