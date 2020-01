Sport mit dem Kinderwagen

Die Volkshochschule Haßberge bietet ab Donnerstag, 30. Januar, einen Kurs unter dem Motto "Fit mit Kind und Kinderwagen" an. Im Kurs verbinden die Teilnehmerinnen unter Leitung von Anja Beck einen Spaziergang mit dem Kinderwagen mit einem Sportprogramm. In der Natur werden an verschiedenen Stationen die Muskeln gestärkt. Dehnübungen entlasten Muskelgruppen und zwischendurch kommt auch die Ausdauer nicht zu kurz. Zudem wird der Beckenboden mittrainiert; daher ist es sinnvoll, einen Rückbildungskurs abgeschlossen zu haben. Der Kurs findet jeweils ab 9 Uhr am Sportplatz Lendershausen statt. Anmeldung ist unter www.vhs-hassberge.de oder unter Rufnummer 09523/7807 oder 6955 nötig. red