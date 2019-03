Sport macht auch im Rollstuhl Spaß

Wie Inklusion nicht nur theoretisch angedacht sondern praktisch gelebt wird, konnten Schüler des Gymnasiums Ernestinum und der Schule am Hofgarten jetzt eindrucksvoll zeigen. Im Rahmen des Seminars "Sport mit Menschen mit Behinderung" traf man sich über mehrere Monate, um voneinander zu lernen und spielerisch Sport zu treiben.

Die Schule am Hofgarten unterrichtet Schüler mit Handicap und bietet eine große Auswahl an Sportarten. Der Kennenlernprozess begann bei den Bundesjugendspielen, um Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen der Schule am Hofgarten herzustellen. Danach ging es an die Planung von Sportstunden.

Um zu vermeiden, dass die Kinder überfordert werden, beriet H. Gensler, einst Lehrer der Schule am Hofgarten, die Ernestiner. Bei einem Treffen wurde gezeigt, was es heißt, körperlich eingeschränkt zu sein und wie sich dies äußern kann. Geplant wurden drei Termine, um Sport zu treiben.

Der erste galt nur den Kindern, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, der zweite den Kindern, die körperlich und/oder geistig eingeschränkt, allerdings selbstständig laufen können. Bei beiden Sportstunden wurden viele Spiele gespielt.

Doch der schwierige Teil kam erst noch. Für den letzten Termin galt es, ein Programm auszuarbeiten, das sowohl für Schüler im Rollstuhl, als auch für Schüler mit anderen Einschränkungen zu bewältigen ist. Die Ernestiner entwarfen einen Parcours, der an vielen Stellen zwei Übungen bereitstellte, sodass jeder nach seinen Fähigkeiten teilnehmen konnte.

Abschließend spielten alle gemeinsam "versteinerte Hexe" und beendeten das erfolgreiche Projekt - welches eine Menge Spaß bereitete - mit selbstgebackenen Plätzchen für jeden. red