Ein "Workout" im Hofgarten bietet der TV 48 immer am Mittwoch an. Treffpunkt ist am "Ostpavillon" im Hofgarten jeweils um 18.30 Uhr. Das "Workout" ist für alle, die sich gerne mal im Freien bewegen möchten. Geplante Termine sind 7., 21., 28. August sowie 4. und 11. September. Die Teilnahme ist für Mitglieder und Nichtmitglieder des TV 48 möglich. Informationen gibt es per E-Mail an Martina.Beck@TV1848Coburg.de oder unter Telefon 0178/ 1707828. red