Sport für Lehrkräfte

Der Kreisverband Bad Kissingen des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes (BLLV) bietet seinen Mitgliedern zum Jahresbeginn zwei sportliche Veranstaltungen an. Am Montag, 28. Januar, gibt es ab 19.15 Uhr wieder Eisstockschießen in der Eissporthalle Bad Kissingen, wozu warme Kleidung und festes Schuhwerk benötigt werden. Anmeldungen nimmt Otto Granich (Tel.: 09736/200) entgegen. Am Donnerstag, 21. Februar, findet um 19 Uhr im Landgasthof Wenzel in Arnshausen das 30. Schafkopfturnier statt. Anmeldungen sind an den Sportreferenten Horst-Günter Ziegler (Tel.: 0971/216 10 24) zu richten. sek