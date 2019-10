Sport auf hohem Nieveau in den renovierten Gipsy-Räumen

Mehr als 100 Dartsportler haben beim zweitägigen MofDV-Ranglistenturnier des DC Gipsy besten Sport geboten. Am ersten Tag standen die Doppel auf dem Programm. 16 Herrengespanne, fünf Damendoppel und 13 Triple Mixed gaben sich in den neu renovierten Räumen des Eberner Dartclubs ein Stelldichein.

Im Finale der Damen trafen die Nürnbergerinnen Köck/ Tragelehn auf das Gespann Nadine Rother aus Würzburg und Bianca Dreßel, die Lokalmatadorin aus Ebern. In einer hochklassigen Begegnung setzten sich die Nürnbergerinnen mit 4:2 durch.

Auch beim Wettbewerb der Herren wurde in Gruppen gespielt. Hier warfen sich als bester Eberner Stefan Pecht mit seinem Nürnberger Partner David Hölzel bis ins Halbfinale vor, wo für sie mit der 0:4-Niederlage gegen die Erlanger Thiel/Pietreczko das Aus kam. Die Sieger entschieden auch das Finale gegen Winterling/Preuß aus Amberg für sich.

Beste Platzierungen gab es auch für zwei Eberner Darter beim Triple Mixed mit Bianca Dreßel und ihren Partnern Erler und Sonnenschein aus Bad Windsheim. Ihnen standen Gastgeber Stefan Pecht und seine beiden Mitstreiter Hölzel/Tragelehn gegenüber. Das Trio um Bianca Dreßel siegte.

Am zweiten Turniertag standen die Einzelwettbewerbe um die Ranglistenpunkte für die bayerische Meisterschaft auf dem Programm. 58 Herren, zehn Damen und zwölf Jugendliche hatten den Weg nach Ebern gefunden. Bei den Damen setzte sich in Gruppe 1 Sara Laube aus Neumarkt durch, in Pool 2 Elena Schall. Im Halbfinale kam es zum altbekannten Duell der Nr. 1, Sara Laube aus Neumarkt, und der Nr. 2, Lokalmatadorin Bianca Dreßel. Die Gastgeberin hatte nicht ihren stärksten Tag erwischt und war bei ihrer 0:3-Niederlage chancenlos. Das Endspiel entschied die Nürnbergerin Mandy Köck gegen Laube souverän für sich.

Bei den Herren spielten sich mit Steffen Ziegler, Jürgen Steiner, Oliver Schneider und Reiner Graf zwar gleich vier Eberner in die Runde der letzten 32 Darter, aber lediglich der Eberner Neuzugang Graf drang mit konstanten Leistungen bis ins Endspiel vor. Hier traf er mit Andreas Winterling aus Amberg auf einen alten Bekannten. Beide lieferten sich auf der langen Distanz von Best of 11 ein erbittertes Gefecht, das der Oberpfälzer knapp mit 6:5 für sich entschied. Für Graf war es die erste Teilnahme an einem MofDV-Turnier. Er dürfte sich in die Top Ten der Rangliste geschoben haben.

Beim Jugendturnier vertraten Kathleen Diller mit Platz 9 und Philipp Schneider mit Rang 5 die Eberner Farben. Das Finale gewann der Strullendorfer Lucas Schwarzmann gegen Mirco Seemann. di