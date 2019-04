Sport auch in den Ferien

In den Ferien finden das Eltern-Kind-Turnen dienstags und die Übungsstunde der Turnmäuse mittwochs zu den gewohnten Zeiten statt. Die beiden Stunden Sensitive Fitness und Fitmix am Montag, 15. April, finden ebenfalls statt. Bei der Gesundheitsgymnastik werden beide Stunden zusammengelegt, so dass am Mittwoch 17. und 24. April, jeweils eine Übungsstunde für alle - 18.30 bis 19.30 Uhr - durchgeführt wird. sek