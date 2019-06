Am letzten Sonntag im Juni führt die Turnerschaft Kronach wieder ihren Sport-Aktionstag mit vielen Vorführungen und Show-Acts auf dem Gelände der Turnerschaft durch. Dieses Jahr findet er statt am Sonntag, 30. Juni, von 12 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Turnerschaft Kronach, Rodacher Straße 7 (direkt neben dem Parkhaus).

Die Turnerschaft (TS) Kronach wird bis 18 Uhr Sportvorführungen aus nahezu allen Sparten anbieten. Für die kleinen Gäste gibt es eine Hüpfburg, auf der so manche Turnübung vollführt werden kann, für Erwachsene und Jugendliche gibt es ein vielfältiges Mitmach- und Showprogramm. "Das gesamte sportliche Angebot der Turnerschaft Kronach, wann hat man das mal kompakt an nur einem Wochenende zum Zuschauen und Ausprobieren?", so der erste Vorsitzende Jörg Schnappauf.

Als Highlight gelten in diesem Jahr wieder die Outdoor-Vorführung der Kickboxabteilung und die akrobatischen Vorführungen der Geräteturnerinnen.

"Diese jährliche Veranstaltung hat sich mittlerweile als eine feste Veranstaltung etabliert. Alle Gäste sind herzlich eingeladen, das Angebot der Turnerschaft Kronach kennenzulernen, auszuprobieren, mitzumachen und Spaß am Sport zu haben", so der Appell des Vorsitzenden. red