Spontaner Spurwechsel führt zu Unfall

Am Freitag gegen 14 Uhr kam es an der Kreuzung Kronacher Straße, Kärntenstraße zu einem Verkehrsunfall. Die beiden Unfallbeteiligten warteten als Rechts- und Linksabbieger nebeneinander an der roten Lichtzeichenanlage. Der Fahrer eines Lkw entschied sich letztlich, den Fahrstreifen zu wechseln und übersah hierbei den neben ihm stehenden Pkw. An den Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden von circa 2500 Euro.