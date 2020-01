Spontane Schauspieler

Premiere am Gymnasium Herzogenaurach: Zum ersten Mal wird dieses Jahr Improvisationstheater am Gymnasium Herzogenaurach zur Aufführung gebracht. Beteiligt sind sieben Schülerinnen und ein Schüler der Q12 des P-Seminars Improvisationstheater unter der Leitung von Lehrerin Daniela Zell.

Improvisationstheater ist spontanes Theater. Szenen entstehen ad hoc und unter Einbeziehung von Vorschlägen aus dem Publikum. Diese werden spontan in das Spiel eingearbeitet und umgesetzt. Die Faszination des Improvisationstheaters besteht darin, dass die von den Schauspielern dargebotenen Szenen immer neu, individuell und nicht reproduzierbar sind. Die Anregungen aus dem Publikum und die Kreativität der Gruppe bei der Umsetzung spielen dabei eine entscheidende Rolle.

Seit fast einem Jahr setzt sich das P-Seminar mit dem Thema "Theatersport" oder "Improvisationstheater" auseinander. Zunächst ging es um schauspielerische Grundlagenarbeit wie Stimmbildung, Raumnutzung auf der Bühne, Körpersprache oder das Umsetzen von Status auf der Bühne und mehr. Dann folgte das konkrete Erproben und Einüben einzelner Improvisationsdisziplinen. Der Besuch einer Aufführung der überregional bekannten Improtheatergruppe "holterdiepolter" inspirierte die Gruppe, und ein daran anschließender professionell durchgeführten Workshop bestärkte die Seminarteilnehmer in ihrem Vorhaben, eine eigene Aufführung auf die Beine zu stellen, teilt die Schule mit.

Das P-Seminar "Improvisationstheater" freut sich nun auf die Aufführungen, die am Freitag und Samstag, 17./18. Januar, jeweils um 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums stattfinden. Eintrittskarten zum Preis von zwei bzw. drei Euro sind an der Abendkasse erhältlich. red