Sponsoren sichern Familiencard

Mit insgesamt 27 000 Euro sichern Sponsoren den Fortbestand der Familiencard des Landkreises Coburg. In großer Runde haben sich bei einer Pressekonferenz im Landratsamt Vertreter der Sponsoren zur Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen mit Landrat Michael Busch getroffen. Akteure aus der Region wollen Eltern und Großeltern Anregungen geben, gemeinsam mit ihren Kindern oder Enkeln Freizeit aktiv zu erleben. Aktuell sind einer Pressemitteilung zufolge über 2600 Karten im Umlauf.Vor dem Hintergrund, dass gerade kleine und mittlere Unternehmen Familien in der Region Arbeits- und Ausbildungsplätze und damit "Perspektiven zum Hierbleiben" geben, beinhalte die Familiencard ein deutliches Bekenntnis zu einheimischen Unternehmen, heißt es in der Mitteilung. Die Familienfreundlichkeit sei ein wichtiger Standortfaktor der Region. Ein besonderer Dank gelte den Sponsoren der VR-Bank Coburg, der Sparkasse Coburg-Lichtenfels und der Haba-Firmenfamilie, die bereit seien, die Familiencard mit insgesamt 27 000 Euro für die nächsten drei Jahre weiter zu unterstützen. "Ohne dieses Engagement der Sponsoren wäre so ein Angebot mit den Haushaltsmitteln des Landkreises Coburg nachhaltig nicht zu bewältigen", sagte Landrat Michael Busch bei der Pressekonferenz. Die Familiencard können Familien in ihrer Wohngemeinde im Rathaus oder auf der Homepage www.diefamiliencard.de beantragen. Sie ist einkommensunabhängig und darf bei zahlreichen Partnern in der Region bis 2021 genutzt werden.