Splitter und Balken

Kommandanten Der Gemeinderat bestätigte den im Rahmen einer Dienstversammlung neu gewählten Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Kehlbach, Andreas Büttner. Auch die stellvertretenden Kommandanten - der bisherige Kommandant - Klaus Löffler sowie - neu gewählt - Michael Müller wurden bestätigt. Der Bürgermeister dankte Löffler, der 24 Jahre lang als Kommandant der Wehr vorstand. Gleichzeitig freute er sich, dass sich Büttner in solch jungen Jahren diesem verantwortungsvollen Posten stelle.



Wiegand-Erweiterung Grünes Licht gab es für den Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes von Wiegand-Glas zur Erweiterung der Betriebsflächen. Dieser sieht eine Erhöhung der Schütthöhe des Scherbenplatzes 6 von bisher sechs auf 9,40 Meter vor. Da der Transport über ein Laufband erfolgt, entfallen entsprechende Radlader-Fahrten, wodurch sich die Emissionswerte verringern.



Rennsteigtaler Als gemeinsame Währung der Rennsteig-Gemeinden wurde der Rennsteigtaler eingeführt, erhältlich in den Sparkassen-Filialen der Rennsteig-Gemeinden.



KC18-Straßenbau Im Bereich Hirschfelder Friedhof Richtung Windheim erfolgt der Abtrag - parallel dazu finden Entwässerungsarbeiten statt. Die Gesamtmaßnahme soll Mitte Juli beendet sein. Markus Löffler (CSU) bat um die Wieder-Aufstellung der Muttergottes und des Holzkreuzes am Wegesrand. Dem wird nachgekommen.



Bürgerfest Die Vorbereitungen für das Bürgerfest in Buchbach am letzten Mai-Wochenende schreiten gut voran. Infos finden sich auf der Gemeinde-Homepage. Der Bürgermeister ergänzte, dass die Gemeinde nun auch in facebook vertreten sei. hs