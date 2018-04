Splitter aus der Sitzung des Marktgemeinderats

Informationen des Bürgermeisters: Aus dem Nordhalben-Fonds erhält der Gartenbauverein 1000 Euro für die Verschönerung des Ortes, außerdem werden die Kosten für den Einsatz "saubere Landschaft" übernommen. Nordhalben steht mit dem ehrenamtlichen Engagement der Bürger sehr gut da. Deshalb wird es im Herbst zum ersten Mal einen Ehrenamtsempfang geben. Hierzu wird rechtzeitig eingeladen .

Haushaltskonsolidierung: Um auch weiterhin Stabilisierungshilfen des Freistaates erhalten zu können, muss das Haushaltskonsolidierungskonzept fortgeschrieben werden. So wird dokumentiert, wie sich die finanziellen Verhältnisse verbessern lassen. Bernd Daum (FW) dankte Bürgermeister Michael Pöhnlein für die Ausarbeitung der 16 Seiten umfassenden Dokumentation. Horst Wolf gen. Schmidt (FW) betonte, dass es der Arbeit des Gemeinderates und des Rechnungsprüfungs-Ausschusses zu verdanken sei, dass seit vier Jahren dem Trinkwasser und den Anlagen die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt wird, siehe Wassermeister, Hochbehälter usw. Dies sei ein echter Mutmacher für die Bürger und der Weg soll so weitergeführt werden, über alle Fraktionsgrenzen hinweg.



Wasserversorgung 2016 Der Jahresabschluss 2016 für die Wasserversorgung wurde mit einer Bilanzsumme von 672 704 Euro festgestellt und einstimmig beschlossen. Es war erfreulich, einen Jahresgewinn von 5955 Euro verzeichnen zu können.



Abwasserzweckverband Ölsnitz-Rodachtal Um eine beschränkte Erlaubnis für die Kläranlage bis zum 31.12.2022 zu bekommen, sind einige Investitionen in die Anlage notwendig.

Hier hat der Bayerische Prüfungsverband teilweise etwas andere Ansichten als das Wasserwirtschaftsamt, so dass hier noch Gespräche stattfinden werden. Einige Maßnahmen müssten in sechs, andere in zwölf Monaten erledigt werden.



Landschaftspflegeverband Landkreis Kronach Für den Raum Nordhalben fallen für die Maßnahmen 2018 Kosten für den Markt Nordhalben in Höhe von 3735,18 Euro an. Hier ist auch die Baumpflege für vier große Bäume im Friedhof enthalten. Der Beschluss zur Liste und den Kosten erfolgte einstimmig.



Schöffenliste Für die Jahre 2019 bis 2023 wurden folgende Personen als Schöffen vorgeschlagen und einstimmig im Gremium beschlossen: Kathrin Deckelmann und Ralf Ellinger. sd