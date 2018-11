Splittausgabe-Aktion durch den Gemeinderat

Auch in diesem Jahr haben sich wieder alle Fraktionen für eine kostenfreie Splittausgabe an die Bürger der Gemeinde entschieden. Die Mitglieder des Gemeinderates übernehmen dies ehrenamtlich. Der Streusplitt wird von der Gemeinde gestellt. Am Samstag, 24. November, kann man "haushaltsübliche" Mengen an den genannten Standorten im Zeitraum von circa einer Viertelstunde abholen. Der Splitt ist ausschließlich zum Streuen von glatten Wegen zu nutzen. Es gibt ihn um 9 Uhr am Vogelherd/Amselstieg und in Neundorf/Feuerwehrgerätehaus; 9.15 Uhr in Weidach/Wasserturm und Tambach/Seeleitenstraße; 9.30 Uhr: Weidach/Schlagleite - Mährenhäuser Straße und Tambach/Waldcafé; 9.45 Uhr: Weidach/Blumenweg und Altenhof/Backhaus; 10.30 Uhr: Weitramsdorf/Schwarze Heide und Hergramsdorf; 10.45 Uhr: Weitramsdorf/Zum Spitzberg - Weinberg und Weitramsdorf/Thüringer Straße - Hoher Rain und um 11 Uhr in Weitramsdorf/Bergstraße und Schlettach. red