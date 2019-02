Spitzenwert kommt aus Mitwitz

Mit den "Halbzeit-Ergebnissen" des Volksbegehrens "Artenvielfalt und Naturschönheit Bayerns - Rettet die Bienen" in Oberfranken können die Initiatoren und Aktionskreise sehr zufrieden sein. Es dürften die besten Zahlen bei einem Volksbegehren zu diesem Zeitpunkt sein.

"Trotzdem gilt es auch für die zweite Woche, noch alle Bürger zu motivieren, in die Rathäuser zu gehen und zu unterschreiben", heißt es in einer Pressemitteilung von Thomas Müller, ÖDP-Bezirksvorsitzender und Sprecher des Aktionskreises Kulmbach-Lichtenfels. Denn erstens seien die zehn Prozent noch nicht geschafft. Und zweitens zeichne es sich jetzt schon ab, dass die Staatsregierung nun endlich auf diesem Gebiet aktiv werden will. Ob es zu einem Gegenentwurf oder einer Konsenslösung kommen wird, sei noch offen. "Aber jede Stimme mehr für das Volksbegehren stärkt das Gewicht unserer Vorschläge und Argumente", so Thomas Müller.

Zu den Ergebnissen im Einzelnen: Im Landkreis Kronach kommt der Spitzenwert aus Mitwitz mit 12,3 Prozent, Weißenbrunn 10,0 Prozent, Kronach 5 Prozent. Im Landkreis Lichtenfels "führt" im Moment Altenkunstadt mit 9,8 Prozent vor Burgkunstadt mit 9,3 Prozent, Bad Staffelstein mit 9 Prozent, Lichtenfels mit 8,4 und Weismain mit 7,3 Prozent.

Im Landkreis Kulmbach liegt Harsdorf mit 11,1 Prozent vorn, Thurnau hat 8,8, Kulmbach 7,8 und Mainleus 7,0 Prozent . Absolutes Schlusslicht ist hier Kupferberg mit erst 1 Prozent.

Weitere interessante Zahlen : Bad Rodach 11,4 Prozent, Coburg 9,6, Weidhausen 9,1, Bayreuth 9,8, Forchheim 5,8, Hof 4,1, Memmelsdorf 11,0 und Zapfendorf 11,4 Prozent. In Bamberg lag der Wert bis Dienstag bei 8,4 Prozent. red