Spitzentrio punktet weiter

Knetzgau, Steinbach, Sand: Die Topteams der Kreisliga Schweinfurt holten sich allesamt drei Punkte.

Kreisliga Schweinfurt 2

SG Sennfeld - FC Sand II 2:3 Nach nur drei Minuten sorgte Linus Krug für die Führung der Gäste, doch die SGS zeigte sich davon zunächst wenig beeindruckt. Martin Gropp erzielte das 1:1 (15.). Im Anschluss tat sich auf der Anzeigetafel wenig, erst in der zweiten Hälfte wurde es wieder gefährlich: Yannick Bischoff brachte die Sander Reserve erneut in Führung (79.), ehe Pit Panzer in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte. Marc Wozny traf für die Gastgeber in der Nachspielzeit. SG Stadtlauringen - Spfr. Steinbach 1:2

Per Strafstoß sorgte Jens Keller für die Führung der "Lauringer", die Sportfreunde fanden zunächst keinen Zugriff auf das Spiel. Erst nach einer guten Stunde drehten die Steinbacher die Partie: Sebastian Keß (69.) und Besart Isufi (79.) tüteten den Auswärtssieg ein. SV Hofheim - TSV Knetzgau 3:4

Der TSV Knetzgau dominierte den SV Hofheim lange, kassierte in der Schlussphase aber noch zwei Treffer. Alexander Barth (13.) und Rene Knop (28.) sorgten für die schnelle Gästeführung, ehe Paul Bürkner den Anschlusstreffer für die Hausherren besorgte (34.). Nach der Pause bauten die Knetzgauer Dominik Heide (62.) und Sven Tropper (77.) die Führung aus, in der Schlussphase wurde es noch einmal eng: Fabian Pendic (80.) und Daniel Beyer (83.) brachten den HSV noch einmal heran, zum Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Kreisklasse Schweinfurt 3

SpVgg Untersteinbach - SG Dampfach 3:5

Im Alleingang entschied Dampfachs Spielertrainer Felix Glöckner die Partie für sich - er traf vier Mal (43., 53., 74., 90.). Den ersten Treffer der Gäste erzielte Julien Ziegler (32.), für Untersteinbach waren Markus Huttner (29.), Fabian Behringer (62.) und Domnik Pfuhlmann erfolgreich (81.). red