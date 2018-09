Spitzenspiel in Frohnlach

Der zwölfte Spieltag der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West beginnt am heutigen Freitag (19 Uhr) mit der Topbegegnung. Der führende VfL Frohnlach empfängt den punktgleichen TSV Schammelsdorf. VfL Frohnlach - TSV Schammelsdorf

Die Frohnlacher mit ihrem neuen Spielertrainer Bastian Renk haben sich den sofortigen Wiederaufstieg zum Ziel gesetzt, verstärkten sich entsprechend. Sie haben aber, jedenfalls bisher, einen hartnäckigen Konkurrenten. Die Mannschaft des Schammelsdorfer Trainers Dominik Kauder schlägt sich hervorragend. Mannschaftliche Geschlossenheit ist ihr großes Plus. So konnten auch schwerwiegende Ausfälle wie von Massak, Kestler und Kauder bislang kompensiert werden. Es ist die Nagelprobe schlechthin, die die Gäste zu bestehen haben. Dominik Kauder sagt: "Wir haben uns dieses Topspiel verdient, haben nichts zu verlieren. Der Druck liegt eindeutig bei den Frohnlachern. Unser Kader ist zwar weiter nicht komplett. Die Mannschaft ist aber gut drauf, hat viel Selbstvertrauen getankt. Es gilt auch, unseren Fußball durchzubringen, um dann dem VfL Paroli zu bieten - gegen eine Mannschaft, die sehr gut aufgestellt und in dieser Liga das Maß aller Dinge ist." Der TSV bietet eine Mitfahrgelegenheit an, Busabfahrt: 17 Uhr, TSV-Sportheim. gefa