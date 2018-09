Spitzenspiel in Altenkunstadt

In der Fußball-Kreisklasse 1 Coburg steht für den FC Michelau ein richtungsweisendes Spiel gegen den direkten Konkurrenten TBVfL Neustadt Wildenheid bevor. Die Tabellenführung in der Kreisklasse 2 wahren möchte hingegen der FC Altenkunstadt/Woffendorf, der den Zweiten TSF Theisenort zum Spitzenspiel in Empfang nimmt.

Kreisklasse 1 Coburg

FC Michelau - TBVfL Neustadt Wildenheid

Zwei junge Mannschaften treffen am Sonntag in Michelau aufeinander. "Für beide Mannschaften ist es ein Sechs-Punkte-Spiel", sagt Michelaus Trainer Florian Engelmann. Letztlich werde die Truppe mit dem größeren Charakter gewinnen. Neustadt (14.) geriet zuletzt zweimal in Folge mit 0:5 unter die Räder, Michelau (11.) wartet seit vier Spielen auf einen Sieg.

FC Haarbrücken - FC Schwürbitz

Schwürbitz ist weiterhin auf der Erfolgsspur. Die Serie von drei Siegen am Stück will die Göritzen-Elf weiter ausbauen. Der allwöchentliche Ausflug treibt den FCS nach Haarbrücken. Dort schaffte der FCH nach zwei Niederlagen in Folge gegen Neustadt Wildenheid die Kehrtwende (5:0).

FC Adler Weidhausen - Burgkunstadt II/Roth-Main II

Die anstehende Herausforderung der Zweitvertretung aus Burgkunstadt gleicht einem Husarenritt. Der Letzte gastiert beim noch ungeschlagenen Tabellenersten Weidhausen, der mit 27 Toren nicht nur die beste Offensive stellt, sondern mit fünf Gegentoren ebenso die beste Defensive.

Kreisklasse 2 Lichtenfels

Siedlung Lichtenfels - SG Roth-Main

Siedlung Lichtenfels ist auf einem guten Weg, die starke Form aus den vergangenen Spielen zu bestätigen. Aus dem Doppelspieltag ging der SVL mit sechs Punkten raus, bereits am Samstag (15 Uhr) steht das Korbmarkt-Heimspiel gegen Absteiger Roth-Main an. Die SG holte in den letzten acht Spielen nur einen Sieg.

ATSV Gehülz - Schwabthaler SV

Ganz klare Sache: Für das Team aus Schwabthal zählen nur drei Punkte in Gehülz. Klare Verhältnisse werden schon vor dem Spiel geschaffen. Denn der ATSV verlor bisher jedes Spiel, erzielte lediglich neun Tore selbst, musste dafür aber schon 40 Gegentore hinnehmen.

FC Kronach - FV Mistelfeld

Mistelfeld tritt mit viel Entschlossenheit gegen Kronach (8.) an. Beim Absteiger wollen die Leuchsentaler am Samstag (16 Uhr) mindestens einen Punkt mitnehmen.

TSV Staffelstein II - SV Fischbach

Das Überraschungsteam aus Fischbach handelte sich in Altenkunstadt seine erste Niederlage ein (0:3). Aus der Vorwoche geht der SVF mit einem Spiel weniger Belastung in das Wochenende. Staffelstein II ist vorgewarnt, zumindest gab es gegen Obersdorf (5:1) für die Badtstädter den ersten Sieg seit langem.

FC Altenkunstadt/Woffend. - TSF Theisenort

Dieses Duell wird zeigen, ob Altenkunstadt zurecht an der Tabellenspitze der Kreisklasse 2 steht. Gegen den ärgsten Verfolger TSF Theisenort, der im Klassement drei Punkte hinter dem FCAW steht, werden Nuancen ausschlaggebend sein. "Theisenort bestätigt auch in diesem Jahr, zu den Topteams zu gehören", sagt Vorsitzender Johannes Oppel, der anfügt: "Zum Ende der Urlaubszeit wird dieses Spiel für beide Teams ein absoluter Gradmesser."

Fortuna Roth - TSV Küps

Der vorletzte Tabellenplatz ist nicht das, was sich Fortuna Roth am Anfang der Saison erhofft hatte. Zudem folgte am vergangenen Spieltag die Derbyniederlage in Mistelfeld (1:3). Zu allem Überfluss kommt mit dem TSV Küps eine Mannschaft, die sich in hervorragender Verfassung präsentierte. Roths Spielertrainer Markus Kerner geht das Duell mit klarem Ziel an: "Nach dem enttäuschenden Derby zählt zu Hause gegen Küps nur ein Sieg."

SV Neuses - SpVgg Isling

Im Anschluss an die Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten Baisersorf (1:2) halten die Islinger nach dem sechsten Saisonsieg Ausschau. Der soll nach Möglichkeit beim Tabellenneunten Neuses eingefahren werden.

FC Baiersdorf - SpVgg Obersdorf

Rückenwind für Obersdorf: Gegen den Letzten Gehülz gewann die Spielvereinigung immerhin mit 4:0. Mit einem Punkt beim Dritten Baiersdorf wäre der Relegationsplatzinhaber schon vollauf zufrieden.

Kreisklasse 3 Itzgrund

TSV Gleußen - SV Coburg-Ketschendorf II

Als Vierter nimmt der TSV am Sonntag (15 Uhr) die zweite Mannschaft aus Coburg-Ketschendorf in Empfang, die nach zwei Niederlagen erstmals wieder Punkte einholen möchte.

TSV Cortendorf - SpVgg Dietersdorf

Der zweite Doppelspieltag in Folge verlangt den Dietersdorfer Fußballern alles ab. Beim Tabellenvorletzten Cortendorf wartet eine mutmaßlich leichte Aufgabe auf die Schützlinge von Jochen Trinkerl, die am Freitag gegen die Spvg Eicha antraten.

Kreisklasse Bamberg 1

TSV Ebensfeld II - SC Kemmern

Seit Anfang August wartet die Ebensfelder Reserve auf einen Sieg. Dass an diesem Wochenende der Viertplatzierte SC Kemmern zu Gast ist, macht die Situation nicht leichter. aoe