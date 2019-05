Spitzenspiel bei den Sportfreunden

Es ist wohl das spannendste Match der Saison: Am Samstag trifft der TSV Knetzgau als Spitzenreiter der Liga auf seinen direkten Verfolger Steinbach. Dabei hätte die Ausgangssituation auch genau anders herum sein können - es hat sich ein Katz- und Mausspiel um die Spitze entwickelt.

Noch vor rund drei Wochen sprach vieles dafür, dass die Steinbacher das Titelrennen für sich entscheiden. Damals hatte die Seufert-Elf einen Punkt mehr als Knetzgau und zwei Spiele weniger auf dem Konto. Da die Sportfreunde bis dato ungeschlagen waren und satte zehn Spiele in Folge gewonnen hatten, war davon auszugehen, dass die Siegesserie nicht so schnell reißen wird. Jedoch bekam die Formkurve Steinbachs nach der ersten Saisonniederlage gegen Oberschwappach (0:1) eine erste kleine Delle - aufgrund der darauffolgenden Siege gegen Sylbach (4:1) und Haßfurt (2:1) war dies allerdings verkraftbar.

Keine Punkte gegen Hofheim

Doch plötzlich befinden sich die Sportfreunde in einer ernsthaften Schwächephase - gegen Hofheim setzte es eine 1:2-Niederlage. Zunächst brachte Christoph Imhof die Steinbacher in Führung, ehe Hofheims Spielertrainer Daniel Beyer den Ausgleich erzielte. "Wir konnten aus unserer Überlegenheit nicht genug Kapital schlagen. Unabhängig davon, wie der Spielstand ist, spielen wir immer offensiv. Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden", sagte Stefan Seufert. In der vierten Minute der Nachspielzeit markierte Hofheims Fabian Pendic den 2:1-K.o.-Treffer.

Derbypleite in Ebelsbach

Das Derby gegen Ebelsbach lief ähnlich ab: Steinbach ging in Führung und musste sich wieder relativ spät mit 1:2 geschlagen geben. "Diese Niederlage war verdient. Ebelsbach war einfach viel agiler und gefährlicher als wir", sagte Seufert. Das alles versuchen die Steinbacher am Samstag auszublenden. Doch Seufert zollt dem Gegner Respekt: "Gegen Knetzgau wollen wir alles geben, um das Spiel zu gewinnen. Für mich ist der TSV das stärkste Team der Liga. Das wird wahnsinnig schwer." Nichtsdestotrotz sei es auch nur ein Spiel um drei Punkte. Die Steinbacher werden mit der üblichen Einstellung in die Partie gehen.

Knetzgauer bleiben kaltschnäuzig

Die Patzer des Konkurrenten wussten hingegen die Knetzgauer eiskalt auszunutzen. Die Fans sind heilfroh, dass der TSV seine kleine Niederlagenserie von drei Pleiten in Folge überwunden hat und wieder auf ganzer Linie überzeugt. Zuletzt gewann die Elf von Matthias Strätz dreimal hintereinander - das Siegergen ist zurück und damit auch die Tabellenführung.

Knetzgaus Kapitän Sebastian Warmuth macht dafür den wiedererstarkten Einsatzwillen verantwortlich. Die Bereitschaft, für den Mitspieler zu kämpfen, mache sich ebenfalls wieder deutlich bemerkbar auf dem Spielfeld. Warmut sieht das kommende Match als eines von drei sehr schweren Spielen an. "Steinbach hat eine Supertruppe, da müssen wir mit vollem Einsatz spielen - am besten mit 110 Prozent", so Knetzgaus Kapitän. Dass die Strätz-Elf kurz vor dem Aufeinandertreffen mit Steinbach Platz 1 übernahm, spielt den Knetzgauern in die Karten: "Natürlich ist es schön, als Tabellenführer in solch ein Match zu gehen. Trotzdem ist schon ein gewisser Druck vorhanden. Ich glaube aber nicht, dass wir uns verrückt machen sollten", führt Warmuth aus.

Es gilt, den Schwung aus den zurückliegenden Siegen mitzunehmen: "Wichtig ist, dass wir von der Einstellung her wieder so auftreten wie in unserer starken zweiten Hälfte gegen Oberschwappach." Dabei ist klar: "Der Druck für uns ist wahrscheinlich auch nicht viel größer als der für Steinbach."

Mit einem Dreier könnte Knetzgau den Abstand auf fünf Punkte ausbauen - bei zwei verbleibenden Spielen wäre das bereits eine kleine Vorentscheidung. Bei einem Unentschieden oder einem Sieg Steinbachs besteht wohl bis zum letzten Spieltag Hochspannung an.