Spitzenreiter war für den TV Ebern eine Nummer zu groß

Gut mitgehalten, aber verloren: Der TV Ebern muss sich nach ansprechender Leistung in der Kreisliga Coburg dem Spitzenreiter aus Ketschendorf mit 0:2 beugen.

TV Ebern - SV Ketschendorf 0:2

Der Tabellenführer wurde zwar seiner Favoritenrolle gerecht, ohne jedoch voll überzeugen zu können. Die Turner hielten in ihrem Kirchweih-Spiel jederzeit dagegen, doch fehlte die Durchschlagskraft, um die Gäste in Gefahr zu bringen. Beide Seiten setzten auf lange Bälle, die jedoch nicht unbedingt den gewünschten Erfolg brachten. So hatte der Eberner Matthias Schmitt in der 16. Minute den Führungstreffer auf dem Fuß, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Heiko Brückner. Zwei Minuten später führte ein lang gezogener Freistoß von Jonas Krüger zur Gästeführung. Diese hätten sie im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ausbauen können. Im zweiten Abschnitt feierte Ex-Spielertrainer Johannes Fischer, der vor einigen Wochen sein Amt als Trainer niedergelegt hatte, sein Comeback, konnte aber seinem Team an diesem Tag auch nicht wirklich helfen. Die Eberner entwickelten zwar in der Anfangsphase zunächst etwas mehr Druck nach vorn, ohne jedoch zu klaren Chancen zu kommen. Die besseren Möglichkeiten lagen weiterhin auf Seiten der Gäste. Nach gut einer Stunde fiel die Vorentscheidung mit dem 0:2 durch Marc Schwesinger, der herrlich ins obere rechte Eck traf. Nachdem TV-Akteur Schmitt (77.) die Ampelkarte gesehen hatte, hatten die Gäste wenig Mühe, den Dreier sicher nach Hause zu bringen. TSV Pfarrweisach - Coburg Locals 2:0

Die Gastgeber finden langsam wieder in die Spur und holten sich einen weiteren wichtigen Dreier. Sie entwickelten von Beginn an viel Druck, hatten jedoch zunächst im Abschluss kein Glück mit einem Pfosten- und einem Lattentreffer. Sie mussten jedoch immer hellwach sein, zumal die Gäste sich mit vereinzelten Gegenstößen meldeten, jedoch auch ohne einen Torerfolg. Nach Wiederbeginn merkte man den Platzherren doch deutlich an, dass sie den Dreier unbedingt einfahren wollten und erhöhten die Schlagzahl nach vorn. Ihr Einsatz wurde belohnt, was sich in den späten Toren von Sebastian Pecht und Simon Cholewa niederschlug. SV Türkgücü Neustadt- TSVfB Krecktal 2:2

Türkgücü ging bereits nach sechs Minuten durch Coskun Kobal in Führung. Danach verpassten es die spielerisch überlegenen Gastgeber, den Vorsprung auszubauen. Die Gäste glichen zehn Minuten nach Wiederbeginn durch ein Elfmetertor von Maximilian Tranziska aus. Nachdem Ali Civelek in der 86. Minute den Rasen mit Gelb-Rot verlassen musste, fiel im direkt danach ausgeführten Freistoß das 2:1 für die Gäste durch Thomas Ois. Aufgrund der vielen Fouls gab der Unparteiische reichlich Nachspielzeit, das kam den Gastgebern zugute. Hüseyin Güdek behielt vom Elfmeterpunkt die Nerven und sicherte Türkgücü noch einen Punkt. TSG Niederfüllbach - SV Heilgersdorf 2:0

Vor der Kirchweih-Kulisse von über 300 Zuschauern präsentierte sich die die TSG von ihrer besten Seite. Fischer nutzte den ersten gefährlichen Angriff direkt zum 1:0 (15.). Die TSG blieb tonangebend, konnte jedoch aufgrund einer fahrlässigen Chancenverwertung die Partie nicht vorzeitig entscheiden. Die TSG kam zum Ende hin zu immer mehr Konterchancen. Eine davon nutzte Schramm zum entscheidenden 2:0. di/ct