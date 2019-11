Spitzenreiter Kronacher SK III macht kurzen Prozess mit Einberg

Durch einen Kantersieg in Einberg steht Kronachs dritte Mannschaft, die überwiegend mit Jugendspielern antritt, weiterhin ohne Verlustpunkt an der Spitze der Kreisklasse gemeinsam mit dem Coburger SV II, der in Nordhalben mit 3:1 siegte.

Steinwiesen gelang ebenfalls ein 3:1-Erfolg gegen Oberlauter, so dass die beide Mannschaften nun mit ausgeglichenem Punktverhältnis den dritten und vierten Platz belegen.

Noch ohne Pluspunkte sind dagegen Tettau und Nordhalben sowie der VfB Einberg, der bereits zwei Spiele verloren hat.

VfB Einberg - Kronacher SK III 0:4

Kurzen Prozess machte David Schülner mit seinem Gegner, da er durch eine vorbereitete Eröffnungsfalle, die Lopatta wohl bisher nicht kannte, bereits nach sechs Zügen eine Mehrfigur besaß. Durch konzentriertes Spiel vergrößerte er seinen Vorteil zur 1:0-Führung für Kronach.

David Müller erspielte sich zwar auch bereits in der Eröffnung leichte Vorteile, doch brauchte er wesentlich länger, um auch Krug zur Aufgabe zu bewegen.

Robin Beetz nutzte ebenfalls seine Eröffnungsvorteile, holte sich im Spielverlauf zwei verbundene Freibauern und siegte dadurch im Endspiel gegen Schäfer.

Der Jugend wollte natürlich auch Uwe Barthold nicht nachstehen und bemühte sich lange Zeit um Ausgleich. Als mit fortschreitender Spieldauer Sperlich einige unkonzentrierte Züge machte, spielte Barthold auf Sieg und holte schließlich den vierten Punkt. hn Ergebnisse: Schäfer - Beetz 0:1, Krug - Müller 0:1, Lopatta - Schülner 0:1, Sperlich - Barthold 0:1.

FC Nordhalben II - Coburger SV II 1:3

Ergebnissse: Querfurth- Bikteev remis, Birke - Schlottermüller remis, Stengel - Hübner 0:1, Lunk - Gubesch 0:1.

SC Steinwiesen II - TSV Oberlauter II 3:1

Ergebnisse: Schmittdorsch - Klepp, Georg remis, Holzmann - Wolf 1:0, Klinger - Eisentraut remis, Buckreus - Uhlig 1:0.