Spitzenreiter im Derby gefordert

Am fünften Spieltag gastiert der PSV Franken Neustadt in der 2. DCU-Sportkegler-Bundesliga zu einem von zwei Oberfrankenderbys in Goldkronach. Beide Teams kennen sich aus vielen Duellen aus dem Effeff.

Die Vorzeichen könnten allerdings kaum unterschiedlicher sein. Die Aufsteiger aus dem Bayreuther Land kassierten zum Auftakt drei heftige Pleiten immer mit über 140 Holz und sind alles andere als gut aus den Startlöchern gekommen.

2. DCU-Bundesliga

SKV Goldkronach - PSV Franken Neustadt

"Wir kämpfen weiter und wollen jetzt im Heimspiel punkten", erklärte Daniel Fischer am Samstag nach Spielende. Zudem scheint auch die neue Anlage der Heimmannschaft noch Probleme zu bereiten. Daher liegt die Favoritenrolle klar bei den ungeschlagenen Neustadtern.

Allerdings will man im Lager des PSV dennoch den Gegner keinesfalls unterschätzen: "Es ist bekannt, was Klaus Dippmar und seine Jungs drauf haben, und daher müssen wir von der ersten Kugel an hellwach sein", erklärte Teammanager Ulrich Bieberbach und schiebt nach: "Es ist der Start in die Wochen der Wahrheit, denn durch den Rückzug Ohrdrufs haben wir nun drei Auswärtsspiele am Stück."

Dietmar Gäbelein kehrt zurück

Goldkronach hat einen breiten Kader und außer den Leistungsgaranten Achim Jahreis und Klaus Dippmar kann man kaum vorhersagen, wer spielt. Aber auch beim PSV gibt es eine Umstellung. Der zuletzt kriselnde Michael Lohrer nimmt auf der Bank Platz und Dietmar Gäbelein gibt sein Saisondebüt für den PSV. Ansonsten gehen die Puppenstädter unverändert und mit einer gesunden Portion Selbstvertrauen am Samstag ab 13 Uhr an den Start.

Die Aufgebote:

SKV Goldkronach: Oliver Wagner (erstes Heimspiel 917), Daniel Fischer (860), Klaus Beck (894), Uli Wein (973), Achim Jahreis (899), Klaus Dippmar (911), Michael Deinlein, Hermann Zinke, Günter Petersilie.

PSV Franken Neustadt: Michael Moosburger (erstes Auswärtsspiel 899), Sascha Hammer (871), Jürgen Bieberbach (864), Bastian Bieberbach (900), Jochen Geiger (879), Dietmar Gäbelein, M. Lohrer (887). nh