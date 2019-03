Spitalbrücke zeitweise gesperrt

Wegen des dringend erforderlichen Austauschs eines Gasschiebers im Bereich der Spitalbrücke ist eine Zufahrt in die Kronacher Innenstadt aus dieser Richtung am heutigen Donnerstag, 21. März, in der Zeit von 13.30 bis voraussichtlich 16.30 Uhr nicht möglich, so die Stadt Kronach in einer Pressemitteilung. Eine Umleitungstrecke ist ausgeschildert und führt über die Friedhofstraße, den Kaulanger, die Andreas-Limmer-Straße und die Johann-Nikolaus-Zitter-Straße in die Stadtmitte. Um Verständnis für die unvermeidlichen Einschränkungen wird gebeten. red