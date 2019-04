Spitalbrücke erneut zeitweise gesperrt

Die Zufahrt in die Kronacher Innenstadt über die Spitalbrücke muss wegen Nacharbeiten im Zuge eines Gasschieberaustauschs am Donnerstag, 4. April, noch einmal gesperrt werden und zwar im Zeitraum von 13.30 bis voraussichtlich 16.30 Uhr, so die Stadt Kronach in einer Pressemitteilung. Die ausgeschilderte Umleitungsstrecke führt über Friedhofstraße, Kaulanger, Andreas-Limmer-Straße und Johann-Nikolaus-Zitter-Straße in die Stadtmitte. red