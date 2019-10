"Spiritualität in der Psychotherapie" lautet das Thema des Montagsvortrages der Parkklinik Heiligenfeld am 21. Oktober mit Dr. Heinz-Josef Beine, Chefarzt der Rosengarten Klinik Heiligenfeld. Beginn ist um 19.30 Uhr im Heiligenfeld Saal. In seinem Vortrag stellt er die verschiedenen Ansätze spiritueller Heilung vor. sek