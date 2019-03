Spirituelle Gestaltung der Fastenzeit

Die "Ruhepunkte im Alltag" finden an den Dienstagen in der Fastenzeit ? am 19. März um 19 Uhr sowie am 26. März, 2. April und 9. April jeweils um 18.30 Uhr im Pfarrzentrum Priesendorf statt. Eine Stun...