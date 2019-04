"Spiritualität in der Psychotherapie" lautet das Thema des Montagsvortrages in der Parkklinik Heiligenfeld am 8. April mit Ralf Franziskowski (Leitender Oberarzt in der Parkklinik Heiligenfeld). Die unterstützende Wirkung spiritueller Elemente in der Psychotherapie wird heute kaum noch bestritten, eine systematische Anwendung spiritueller Heilmethoden findet jedoch in der etablierten Psychotherapie noch nicht statt. Im Vortrag wird Ralf

Franziskowski die verschiedenen Ansätze spiritueller Heilung und ihre Integration in die ambulante und stationäre Psychotherapie vorstellen und diese aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Außerdem wird er das Heiligenfelder Konzept erklären, das von Beginn an Spiritualität als wesentlichen Bestandteil der Therapie betrachtet. Es wird Zeit für Fragen sein, die Veranstaltung dauert etwa eineinhalb Stunden. Beginn ist um 19.30 Uhr im Heiligenfeld Saal der Parkklinik Heiligenfeld. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. sek