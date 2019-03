In der Hospizakademie Bamberg findet am Samstag, 16. März, von 9 bis 17 Uhr das Seminar "Spiritual Care in Hospizarbeit und Palliative Care" statt. Die Teilnehmer erlangen ein Grundlagenwissen bezüglich Spiritual Care, setzen sich mit ihrer eigenen Spiritualität auseinander, verstehen ihre Rolle und haben eine Vorstellung von spirituellen Begleitungsmöglichkeiten. Das Seminar wird von Prof. Traugott Roser (Professor für Praktische Theologie an der WWU Münster) und Margit Gratz (Leiterin des Hospizes St. Martin in Degerloch) gestaltet. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.hospiz-akademie.de oder unter der Rufnummer 0951/9550 722. red