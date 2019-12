"Spirit Voices" entzündet das "Licht der Weihnacht" mit einem klangvollen Feuerwerk

Der Chor "Spirit Voices" sang sich in der Heilig- Kreuz-Kirche in Reitsch mit dem Benefizkonzert "Licht der Weihnacht" in die Herzen der Zuhörer. Bei der über 40-köpfigen Chorbesetzung überzeugten die Harmonie und der Einklang zwischen Vokalensemble und den begleitenden Instrumentalisten sowie den Gesangssolisten.

Die "Stimmen des Geistes" nahmen mit auf eine Reise durch die vielfältigen Liedgattungen und entzündeten das Licht der Weihnacht zu einem wahren klangvollen Feuerwerk der Musik. Teils moderne Schlager und Hits, geistliche Chorliteratur wie auch Gospel zum Mitklatschen - egal, welches Genre der Chor auch vortrug, die Zuhörer waren fasziniert von den Stimmen, die ein Kaleidoskop klangschöner Melodien mit ergreifenden Texten interpretierten.

Beliebter Kulturträger

In den fast 30 Jahren seines Bestehens hat sich der Chor zu einem beliebten Kulturträger entwickelt, der weit über die Grenzen des Landkreises Kronach gern gehört wird. Unter musikalischer Leitung von Georg Kestel und Andrea Hart gelingt es immer wieder, alle Akteure in Hochform zu brngen und ein breites Repertoire einzustudieren.

Moderator Martin Förtsch versteht es, mit inspirierenden Worten durchs Programm zu führen und Impulse zu geben. Lieder über Licht, Frieden, Liebe und Musik, Hoffnung auf eine heile Welt sowie über Gott und die guten Mächte sowie das Gebet von Anselm Grün "Der Engel, der das Licht in uns hütet" führten zu Rührung, Melancholie und letztlich doch wieder zur Freude und Begeisterung im rhythmischen Mitklatschen.

Für Pater Waldemar war es eine besonders erfreuliche Stunde, denn jeder weiß: Er ist Musikliebhaber und Fan des Chores "Spirit Voices". Und so erfüllte man auch seinen Wunsch, den Erlös aus Spenden zugunsten der Orgelrenovierung in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt weiter zu reichen.

Herzliche Einladung ergeht zum Benefizkonzert am morgigen Sonntag, 8. Dezember, um 16 Uhr in der Heilig-Kreuz- Kirche in Oberrodach, wo der Chor "Spirit Voices" erneut zu hören sein wird. Auch hier ist der Eintritt frei. Spenden der Besucher gehen an das Hilfswerk Misereor. eh