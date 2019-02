Spielzeugwelt zu Gast in Südtirol

Der internationale Wintersportort St. Ulrich in Südtirol führte zwei Monate lang die Ausstellung "Spielkunst. Holzspielzeug in Gröden und Russland" durch. Die Spielzeugwelt des Museums Obere Saline gehörte dabei zu den 15 internationalen Leihgebern, die in der Ausstellung im Kulturhaus von St. Ulrich die kulturelle Verbindung zwischen Holzspielzeug aus Russland und Gröden aufgezeigt hat. Organisator der Ausstellung war die Associazione RUS, die ihren Sitz in Bozen hat.

Ein Hauptexponat der Ausstellung war eine frühe Matrjoschka (Puppe in der Puppe) aus dem Jahre 1912, die auch - samt Logo von Bad Kissingen - in dem fünfsprachigen Ausstellungskatalog abgebildet wurde. Sie gehört zur Sammlung russischen Volksspielzeugs von Hilla Schütze (links im Bild mit Annette Späth ). Insgesamt 22 Exponate hat das hiesige Museum aus ihrer Sammlung auf die Reise geschickt. Unter diesen befand sich auch seltenes Holzspielzeug aus Bogorodskoje, einem Ort in der Nähe von Sergijew Posad nördlich von Moskau. Wohlbehalten sind nun die Leihgaben nach Bad Kissingen zurückgekehrt. Im Katalog sind auch die Wappen der leihgebenden Institutionen abgebildet. Foto: Leon Kühn