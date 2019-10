Die Feuerwehr veranstaltet am Samstag, 16. November, von 10 bis 12 Uhr ihren Spielzeugbasar in der Maintalhalle in Reundorf. Angeboten werden Kinderspielwaren und Babyausstattung. Etikettenausgabe ist am Mittwoch, 6. November, von 8 bis 9 Uhr und von 17 bis 18 Uhr im Feuerwehrhaus Reundorf; Infos unter 09571/9499900 oder 0171/3709339. red