Spielzeugbasar im Maintalkindergarten

Die Maintal-Kindertagesstätte in Schönbrunn veranstaltet am Sonntag, 1. März, von 13 bis 15 Uhr einen Spielzeugbasar. Einlass ist für Schwangere bereits ab 12.30 Uhr. Angeboten werden Spielzeug, Bücher, Spiele, Fahrzeuge, Fahrräder, Babyausstattung (keine Kleidung), Kinderwagen/-buggys. Etiketten und Nummern sind am Donnerstag, 13. Februar, von 15.30 bis 16.30 Uhr und am Freitag, 14. Februar, von 8.30 bis 9.30 Uhr in der Maintal-Kita erhältlich. Die Abgabe der ausgezeichneten Waren ist bereits am Freitag, 28. Februar, von 8 bis 9.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr in der Kita. Nicht verkaufte Artikel können am Sonntag, 1. März, von 16.30 bis 17 Uhr abgeholt werden. 15 Prozent des Verkaufserlöses kommen der Maintal-Kita und damit einem guten Zweck zugute. red