Spielzeugbasar im Kindergarten

Der Elternbeirat des Kindergartens Brünn veranstaltet am Sonntag, 31. März, von 13 bis 15.30 Uhr , seinen Spielzeugbasar mit Kaffeebar im Schützenhaus in Wermerichshausen. Angenommen und zum Verkauf angeboten werden Spielwaren für große und kleine Kinder (außer Kuscheltiere), Spiele, Sportartikel, Babyausstattung (keine Kleidung), Kinder- und Jugendbücher, CDs und DVDs, Kinderautositze (nur mit aktueller Prüfziffer), Kinderwagen und Buggys sowie Kinderfahrzeuge. Wer etwas verkaufen möchte, kann sich unter Tel. 09766/ 611 90 09 oder basar.bruenn@gmail.commelden. Vom Verkaufserlös gehen dann 15 Prozent an den Elternbeirat für Anschaffungen für den Kindergarten. sek