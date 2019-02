Spielzeug und viel mehr

Im evangelischen Martinshaus findet am Samstag, 23. Februar, von 13 bis 15 Uhr ein Secondhand-Verkauf mit Spielzeugbörse der "Kinder-Arche" statt. Schwangere werden bereits ab 12.30 Uhr (mit Mutterpass) eingelassen. Zum Verkauf können angeboten werden: gut erhaltene Frühjahrs- und Sommerkleidung bis Größe 176, Kinderschuhe, Kinderfahrzeuge, Faschingskostüme, Fahrrad- und Autositze sowie Spielsachen aller Art. Nummernvergabe per E-Mail an elternbeirat.kinderarche@gmx.de. Annahme der Ware ist am Freitag, 22. Februar, von 15 bis 17 Uhr im Martinshaus. Nicht verkaufte Ware kann am Samstag, 23. Februar, von 17 bis 17.30 Uhr wieder abgeholt werden. 20 Prozent des Verkaufserlöses und ein Euro Gebühr kommen der "Kinder-Arche" in Mainleus zugute. red