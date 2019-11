Spielzeug aus zweiter Hand

In der Aula der Grundschule Untersteinach findet am morgigen Samstag von 13 bis 14.30 Uhr ein Secondhand-Basar für Spielzeug statt. Angeboten werden Spielsachen aller Art. Weitere Informationen gibt es per E-Mail (secondhand-untersteinach@ t-online.de) oder telefonisch (09273/501994). red