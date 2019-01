"Spielwinix" : Parken wird zum Problem

Der Kordigast wird mit einem keltischen Abenteuerspielplatz namens "Spielwinix" aufgewertet. In Anlehnung an die Kelten, die einst hier gelebt haben sollen, wird der Spielplatz mit natürlichen Materialien ausgestattet.

Er verfügt über Klettermöglichkeiten, Rutschen, ein Torhaus, Hütten, eine Fülle von Spielgelegenheiten und einen Wehrgang. Im Mai dieses Jahres ist Einweihung. Ludwig Winkler von den Freien Bürgern der Ortsteile (FBO) bemängelte zum wiederholten Mal, dass es noch immer keine Lösung mit der Stadt Weismain gebe, die ein direktes Parken am Spielplatz verhindere. Zwischen dem bestehenden Parkplatz auf dem Kordigast und dem keltischen Abenteuerspielplatz soll kein Durchgangsverkehr zugelassen werden. Lediglich landwirtschaftliche Fahrzeuge dürfen dort fahren.

Bürgermeister Robert Hümmer (CSU), der am Wochenende auf den Kordigast gewandert war, gab zu, dass sich mehrere Autofahrer nicht an das Durchfahrtsverbot gehalten hätten. Nach Ansicht von Hans-Werner Schuster (CSU) werde der Zusatz, dass nur Landwirte den Weg befahren dürften, übersehen. Er forderte eine bessere Beschilderung. "Mit Schildern allein ist es nicht getan", erwiderte Winkler. Man brauche vielmehr ein klares Konzept, in dem auch Regelungen zu Behindertenparkplätzen festgelegt seien.

Packstation kommt nicht

Der Briefkasten in der Theodor-Heuss-Straße wird in die Langheimer Straße zwischen der sanierten Neumühle und dem ehemaligen Lebensmittelmarkt Deuber verlegt. Eine Packstation, an der man Tag und Nacht seine Pakete abgeben und abholen kann, wird es in absehbarer Zeit in Altenkunstadt nicht geben. Wie Johannes Oppel von der Bauverwaltung erläuterte, seien entsprechende Bemühungen der Gemeinde bei der Deutschen Post ins Leere gelaufen. Ballungszentren stünden auf der Prioritätenliste des Unternehmens weit oben.

Als Nachbarkommune wurde Altenkunstadt, um eine Stellungnahme zu den zwei geplanten Solarparks entlang der Autobahn bei Kösten und Buch am Forst gebeten. Gegen die Vorhaben regte sich kein Widerstand. Winkler hielt die Entwicklung, dass im Landkreis immer mehr hochwertige Ackerflächen der Energiewende geopfert würden, für bedenklich.

Am Pfingstsonntag, 9. Juni, wird Altenkunstadt wieder zum Mekka für alle Triathleten. Es wird geschwommen, geradelt und gelaufen . Zudem gibt es einen Volkstriathlon und auch die bayerischen Paratriathlon Meisterschaften werden ausgerichtet.

In der Gerbergasse entsteht derzeit ein neues Verwaltungsgebäude für die Raiffeisenbank Obermain Nord. Die beiden Terrassen im ersten und zweiten Obergeschoss des Hauses sollen jeweils mit einem Dach aus Aluminiumplatten versehen werden. Sie dienen zur Verdunklung, spenden Schatten und schützen vor Regen. Gegen die dazu nötige Änderung des bestehenden Bauplanes regte sich kein Widerspruch im Gremium.

Zwei Bauanträge und zwei Bauanfragen erhielten das gemeindliche Einvernehmen. Sie waren von folgenden Personen eingereicht worden: Julia und Sebastian Köllner (Bau eines Holzhauses in Woffendorf), Matthias Gehringer (Umgestaltung der Dachform seines Anwesens in Altenkunstadt), Nicole-Karin Hübner und Matthias Krauße (Errichtung eines Wohnhauses mit Doppelgarage in Altenkunstadt) und Architekt Karl Kreuch (Errichtung eines Hauses mit vier kleinen Wohnungen in Altenkunstadt). Andre und Anna Katrecko möchten in Strössendorf im Baugebiet Heidäcker Nord ein Grundstück aufteilen, um zwei Einfamilienwohnhäuser bauen zu können. Die Anfrage musste zurückgestellt werden. Es muss geklärt werden, ob die Baumfallgrenze, die einen Abstand zum Wald von 30 Metern vorsieht, eingehalten wird, und wie es um den Anschluss an die Kanalisation und die Wasserversorgung bestellt ist. stö